フジテレビの原田葵アナウンサー（25）が4日、自身のインスタグラムを更新。6日開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪の取材のため、イタリアを訪れている様子を公開した。「イタリアに着いて10日が経ちました」と報告。「ミラノ、リビーニョ共に盛り上がっていて、3日後に迫るオリンピック開幕が今から楽しみです」とつづった。「めざましテレビで毎朝、イタリアよりお伝えしていますのでぜひお付き合いください」と記し、現地