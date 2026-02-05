毎朝配信される阪神キャンプの練習メニューを見て、驚いた。宜野座組、具志川組ともに午後に「シート打撃」とあったからである。長年、阪神キャンプを取材してきたが、第1クールに実戦形式のシート打撃を行ったことなどあったろうか。球団史上最も早いかもしれない。「ええ、キャンプ前から決まってました」と監督・藤川球児は平然と言った。1月のスタッフ会議で決めていたのだろう。「仕上がりかどうか分からないですけど、