Photo: 山田いせ こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。雑誌やWebメディアをつくっています、編集者の山田です。この記事では、仕事柄、素敵なもの、話題のものに触れる機会が多い私が、昨年プライベートで使ってみて、心から「よかった」と感じたライフハックアイテムをご紹介！私がこれまで感じていた、日々の些細な手間や、ちょっとしたストレス