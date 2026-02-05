Image: ヤマダユウス型 この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2018年2月、「Instagram、テキストだけの投稿が可能な新機能｢タイプ｣モードを追加」を掲載しました。写真が主役のSNSながら、あえて文字だけでも投稿できるようになり、その後フォントや色の調