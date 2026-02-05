人気野球指導者の下広志さん推奨…ステップの際のNG動作が分かる打撃矯正ドリル打撃動作において重要な動作であるステップ。投手側の足を踏み出していく中で、無駄な動きも発生しやすい。東京の人気野球塾「Be Baseball Academy」で代表を務める下広志さんは、適切な動作を覚えられるドリル「スティックステップ」を推奨している。実際にスイングに入る前の動きになるステップ。ボールを飛ばそうとする気持ちが強くなるあまり