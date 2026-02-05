ライフスタイルの多様化により、コーヒーへのニーズも変化しています。キーコーヒーが発表した2026年春の新商品は、ズバリ「カジュアルなのに本格的」。時短とクオリティを両立させた、現代の“タイパ（タイムパフォーマンス）”志向に応える注目ラインナップをお届けします。 ↑新製品と2026年の販売戦略を説明するキーコーヒー、マーケティング本部の阿部祐美子さん（左）と小笹明子さん（右）。“タイパ”を意識した商品開発