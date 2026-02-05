フジテレビの梅津弥英子アナウンサーが3日、自身のインスタグラムを更新。大胆に髪を切った後輩女子アナとの2ショットを公開した。 【写真】梅津アナが驚きのも無理はない思わず二度見の35cmバッサリ 梅津アナは「まあやさん。バッサリ、カッコ良い！あまりの変化にアナ局で二度見する人が続出している。」と投稿。動画では「35センチ切りました」と明かす宮本アナに、梅津アナが「すご～い」と驚きの表情を