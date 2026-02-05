俳優・萩原利久さんがマンチェスター・シティ長谷川唯、藤野あおばと対面マンチェスター・シティファンの俳優・萩原利久さんがなでしこジャパンMF長谷川唯、藤野あおば（マンチェスター・シティWFC）と対面を果たした。「どんなドラマの現場よりも緊張しました」と率直な感想を明かした。萩原はかねてからシティのファンであることを公言しており、2024年に日本で行われたトロフィーツアーに参加。さらに今年1月にはマンチェス