フジテレビは衆議院選挙の投開票日となる8日、特別番組『ＬＩＶＥ選挙サンデー』（後7：58）を放送する。選挙結果による「政治の行方」を伝えるだけでなく、私たちの明日の生活がどう変わるのか？「暮らしの行方」に焦点を当てていく。【写真】橋下徹氏、病気を明かし議員辞職表明の山本太郎氏へメッセージ「日曜夜の顔」宮根誠司と「平日夕方の顔」宮司愛海の選挙特番に、昨年“大物議員”へのインタビューも敢行した「平日昼