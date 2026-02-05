我が国の国家戦略の基本は「日米基軸」「国連重視」である。これは、防衛問題に限らず、国家運営の大前提としている基本中の基本である。 しかし、トランプ大統領をリーダーとする米国の第2期トランプ政権（以下「トランプチーム」という）は、その始動以来、トランプ関税をはじめ、経済的な施策を強引に推し進め、イランの核施設への空爆、ベネズエラへの特殊部隊による作戦などの武力行使を含む行動も実行し