滋賀県東近江市の住宅で女性の顔などを切りつけて殺害しようとしたとして、県警は5日、殺人未遂の疑いで住所、職業不詳秋山克也容疑者（28）を緊急逮捕したと発表した。女性は病院搬送時には意識があり、重傷という。県警は容疑者の認否を明らかにしていない。逮捕容疑は4日、東近江市の無職友政まり子さん（75）宅で、午後6時10分ごろまでの間、友政さんの顔などを刃物で切りつけ、殺害しようとした疑い。県警によると、友