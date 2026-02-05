おととし、アメリカ南部フロリダ州で、当時大統領候補だったトランプ氏を暗殺しようとした罪に問われた男に終身刑の判決が言い渡されました。ライアン・ラウス被告（59）はおととし9月に、フロリダ州でゴルフをしていたトランプ氏を銃で暗殺しようとした罪に問われていて、フロリダ州の連邦地裁は4日、終身刑の判決を言い渡しました。現地メディアによりますと、検察側は、計画された犯行でラウス被告が一度も謝罪をせず、反省して