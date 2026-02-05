「JCTでも作ってるの？」そうです！伊勢湾岸道を東京方面から大阪方面に走っていると、2026年1月現在、名古屋港をまたぐ名港トリトンの斜張橋区間の手前で、本線の横に新しい橋が架かっているのがわかります。もうすぐ伊勢湾岸道の本線をまたぎそうなこの橋は、「東海JCT」の新ランプ。工事が目に見えて進捗しています。 【ここか！】これが伊勢湾岸道に接続する「西知多道路」です（地図／写真）この橋は伊勢湾岸道と、その下