インタビューに応じる小林慶一郎・慶応大教授＝2024年5月、東京都千代田区、藤崎麻里撮影 バブル経済の崩壊後、日本は「失われた30年」とも呼ばれるほど長く停滞し続けました。景気を良くするための政策が実は逆効果だったかもしれないという衝撃的な分析について、『日本の経済政策』の著者である小林慶一郎・慶応大教授にインタビューしました。私たちが直面する経済の課題を知る上で、重要なヒントが詰まっています