【ニューヨーク共同】米IT大手グーグルの持ち株会社アルファベットが4日発表した2025年10〜12月期決算は、純利益が前年同期比30％増の344億5500万ドル（約5兆4千億円）だった。クラウド事業の成長が業績を押し上げた。