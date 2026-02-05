アメリカのベッセント財務長官はイランが「極端なドル不足」に陥っているという認識を示したうえで、経済制裁を継続する考えを示しました。アメリカベッセント財務長官「圧力の成果は12月にイラン経済の崩壊という形で現れ、大きな銀行が破綻した」ベッセント財務長官は4日、アメリカの経済制裁の影響で「イランが極端なドル不足に陥っている」という認識を示しました。今後もイランの貿易に関する監視を続けるとしたうえで、「