「砂に潜るミミイカ 最後がいちばん可愛いから見て」【動画】小さなイカが、頭に「砂かけ」する様子を見るとても小さなイカが砂に潜っていく姿を映した動画が「X」で人気を集めました。砂中に頭を埋めるようにして沈んでいきつつ、大きな瞳は砂の上に出したまま、「仕上げ」とばかりに自らの身に砂をかけるしぐさがなんとも可愛らしく、たくさんの人が魅了されました。「頭にサッサしてるの尊すぎます」「『よいしょ、よい