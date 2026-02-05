「砂に潜るミミイカ 最後がいちばん可愛いから見て」【動画】小さなイカが、頭に「砂かけ」する様子を見るとても小さなイカが砂に潜っていく姿を映した動画が「X」で人気を集めました。砂中に頭を埋めるようにして沈んでいきつつ、大きな瞳は砂の上に出したまま、「仕上げ」とばかりに自らの身に砂をかけるしぐさがなんとも可愛らしく、たくさんの人が魅了されました。「頭にサッサしてるの尊すぎます」「『よいしょ、よい
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「家が特定された」大慌ての狩野
- 2. 生花店で草花を食べ尽くす男 韓
- 3. 殺人放火 逮捕前から「要注意」
- 4. 星野源 新垣結衣とのデート告白
- 5. 中年がヒザを壊してしまう靴
- 6. 腸から第一次大戦の砲弾発見 仏
- 7. 元BOOWY 高市首相と奈良を嘲笑か
- 8. 薬の見返りに性行為要求? 再逮捕
- 9. 『ホットスポット』が実践した“健康的な”ドラマ現場改革 市川実日子衝撃「こんなチームがあるんだ!」
- 10. “スゴ鼻”警察犬ジゲン号 1年ぶり2度目のお手柄！ 雨雲迫る山で行方不明者を発見 今回もジャーキー1kgもらう
- 1. 生花店で草花を食べ尽くす男 韓
- 2. 腸から第一次大戦の砲弾発見 仏
- 3. 薬の見返りに性行為要求? 再逮捕
- 4. “スゴ鼻”警察犬ジゲン号 1年ぶり2度目のお手柄！ 雨雲迫る山で行方不明者を発見 今回もジャーキー1kgもらう
- 5. 医師と歯科医師 計28人を処分
- 6. あのね…小1女児が語った性被害
- 7. 岩屋前外務相への中傷 SNSで激化
- 8. 飲酒後に社員死なせた? 社長逮捕
- 9. 女性に自転車で追突しわいせつか
- 10. 黒岩知事が手術 数日前から症状
- 1. 殺人放火 逮捕前から「要注意」
- 2. 麻生氏 我々で日本守るしかない
- 3. 高市陣営 教団関係者に挨拶状か
- 4. チームみらい「重要情報」が判明
- 5. 高市首相が履いていた靴 爆売れ
- 6. 歯科医が絶対言わないこと 暴露
- 7. ロフト シールなど販売見合わせ
- 8. 住みたい田舎1位 集団提訴のワケ
- 9. 「消費税12%」情報が拡散 大炎上
- 10. 自民議員 レアアース巡り主張
- 1. 中国人客減 発言が原因ではない?
- 2. 大英博物館で「サムライ展」開催
- 3. 台湾女性がホテルで恐怖体験
- 4. カダフィ大佐の息子 射殺される
- 5. 習近平氏 トランプ氏に電話会談
- 6. 新人K-POPグループ序列が激変
- 7. 皇太子妃の長男 38件の罪で起訴
- 8. 徒歩で帰省 男性の行動が話題
- 9. 運河巡り中国が新華社声明を発表
- 10. NASA アルテミス計画に競争意識?
- 1. 世界でカニカマ流行 値上げの波
- 2. 医師「東大理三は天才じゃない」
- 3. 壱番屋の「夜パフェ」懸念の声も
- 4. 金価格が急落 きっかけはあった?
- 5. 12種類もあるイオン系列店の違い
- 6. 新宿のTOHOシネマズ 新装開業へ
- 7. 6千人が選ぶ「温泉宿・ホテル」
- 8. パナ 人員削減が1万2千人規模へ
- 9. パナ人員削減 1万2千人規模へ
- 10. 「高校無償化」どこまでが無償?
- 1. 都民1人1人1万1000ポイント進呈
- 2. SIMのみキャッシュバック 注目度
- 3. 最大65W USB充電器のスペック
- 4. IIJmio 3月31日で受付終了へ
- 5. 音楽配信サービス「Amazon Music」の新プラン「Standard」が提供開始！音楽機能はUnlimitedと同じ。料金も値上げ前のUnlimitedと同じ
- 6. d払いバーチャルカードに新機能
- 7. 大阪・関西万博（EXPO2025）開幕から約1年！あの感動を、もう一度夜空へ
- 8. スマホの容量不足を秒で解決
- 9. ソニーの次期新型イヤホン「WF-1000XM6」は3色展開、ピンク説
- 10. OPPO Find X9 使ってみた感想
- 11. 人気の超特盛シリーズをお得に楽しめる！吉野家、「超特盛祭」を2月5日（木）より開催
- 12. Appleが紛失防止トラッカー「AirTag（第2世代）」を発表！探せる範囲が最大1.5倍に拡大、音量が50％向上など。1月末発売で価格は4980円
- 13. 共依存ボディホラー『トゥギャザー』“くっついちゃってる”驚愕のグッズ発売 監督も感激「別れられない2人になりそう」［ホラー通信］
- 14. 「今が買い時」「早い者勝ち」AirPods Pro 3がAmazonで7%OFFに
- 15. 5G普及で必要な「価額競争」
- 16. 役目を終えたおもちゃを社員の子ども同士でプレゼント ママやパパにもうれしい「社内クリスマスイベント」が開催
- 17. #ロマ佐賀 の温泉地コラボで佐賀を冒険｡スクエニのプロデューサーとSaGa風呂ツアーに行ってきた
- 18. 「子どもたちの脳は売り物ではない」 15歳未満のSNS禁止法施行へ、マクロン仏大統領
- 19. アドレナリン全開ぼっち夜警ホラー『MALUM 悪しき神』ポスター＆予告編 劇場では“過激版ポスター”を掲出［ホラー通信］
- 20. AIで通話を「怖くない声」に変換
- 1. 岡本和真の通訳 大嶋祐亮氏就任
- 2. 侍ジャパン 残り1人は吉田正尚に
- 3. メジャー組は9人、初出場は11人…WBC日本代表30人一覧
- 4. ベンゼマ 新天地に電撃移籍
- 5. PL戦士の訃報に「KKコンビ」悲痛
- 6. ヤク・青柳語る 阪神との違い
- 7. NARUTOコラボのMLBユニが大反響
- 8. 田中碧 リーズで出番激減の背景
- 9. 成田童夢に「時の流れ」感じる声
- 10. 男バス代表新監督に名伯楽待望論
- 1. 「家が特定された」大慌ての狩野
- 2. 星野源 新垣結衣とのデート告白
- 3. 元BOOWY 高市首相と奈良を嘲笑か
- 4. 『ホットスポット』が実践した“健康的な”ドラマ現場改革 市川実日子衝撃「こんなチームがあるんだ!」
- 5. YouTuber破局「住む場所がない」
- 6. 元TOKIO長瀬智也 衆院選に言及
- 7. Micro容疑者逮捕 知っていた芸人
- 8. Uberに月50万円 ニコルに賛否
- 9. 前澤氏の「5億円ソファ」に批判
- 10. 「涙の高校生役」香取慎吾が嗚咽
- 1. 便秘が悪化 NGな食べ合わせ3つ
- 2. リンガーハットが価格改定へ
- 3. 15歳差婚の息子 いきなり3児の父
- 4. セザンヌ廃盤&販売縮小商品発表
- 5. 立ったまま3分、お尻集中トレ
- 6. ちゃんみなが寒中水泳 心配の声
- 7. 恋人失い...京都で怪異の日々
- 8. 札幌で蛇口からオニオンスープ
- 9. ローソン 新作ご褒美感スイーツ
- 10. 群を抜く対応力 厳選ダウン服