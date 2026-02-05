毎年、多くの人が悩まされている花粉症。今年も花粉の飛散シーズンが目前となりました。車載器専門商社の東海クラリオン株式会社（愛知県名古屋市）が実施した「自動車の運転と季節性・通年性のアレルギー症状」に関する調査によると、約5人に1人が「アレルギー症状により運転に支障を感じたことがある」と回答しました。では、運転への影響が大きいと感じるのはどのような症状なのでしょうか。【調査結果を見る】運転に支障が出る