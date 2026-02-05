2026年2月3日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、欧州連合（EU）が再生可能エネルギーへの移行に必要な重要原材料の確保において、依然として深刻なボトルネックに直面していると報じた。記事はまず、欧州監査院（ECA）の評価報告書に触れ、エネルギー転換に不可欠とされる26種類の重要原材料のうち、10種類で100％輸入に依存していると紹介。水素製造用の電解槽に使用されるマグネシウムは97％を中国が供給し、太