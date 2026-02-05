スズキ「新ジムニーノマド」発表に賛否両論の反響殺到！スズキが誇る本格オフローダー「ジムニー」シリーズの中で、1.5リッターエンジンとロングボディ、そしてリアドアを備えた高い実用性で人気を博している「ジムニー ノマド」。この注目モデルが一部仕様変更を受け、2026年1月30日より受注を再開しました。発売は同年7月1日を予定しており、待望の再始動となります。【画像】超カッコいい！ これが新たな「ジムニー“5ドア