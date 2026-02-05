サンテレビ・湯浅アナウンサーが振り返る阪神・岡田彰布前監督20年ぶりの晴れ舞台は格別だった。サンテレビの湯浅明彦アナウンサーは、入社3年目の2000年から「サンテレビボックス席」で実況を担当。2003年には開局初となる阪神リーグ優勝の瞬間を実況した。一方で、当時は「本当に拙い中継でした」と自身のなかで後悔が残っていた。時は流れ2022年11月、岡田彰布氏が15年ぶりに阪神監督に復帰。2005年にリーグ優勝に導いた名