7年目・津留崎大成投手が令和7年度の宅建試験に合格…合格率18.7％楽天の7年目右腕・津留崎大成投手が連日、チームが春季キャンプを張る沖縄県金武町で1軍定着に向け汗を流している。一方で津留崎といえば、昨年10月に受けた令和7年度の「宅地建物取引士試験」に2度目の受験で合格し話題となった。シーズンの半分が遠征という生活の中で、現役のプロ野球選手がどのように勉強時間を捻出し、難関試験にパスしたのか。その時間管理