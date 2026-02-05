イランのアラグチ外相＝2025年9月【ワシントン、イスタンブール共同】米ホワイトハウス関係者は4日、イラン核問題を巡る同国と米国の高官協議が6日に中東オマーンで開かれると表明した。イランのアラグチ外相もX（旧ツイッター）で同様の見解を示した。議題や開催場所の調整が難航し、開催が危ぶまれているとの報道があったが、米国がイランの要望を一部受け入れた。議題の調整が決着したかどうかは不明。米国は当初、協議をト