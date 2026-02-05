【ニューヨーク共同】4日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比1円13銭円安ドル高の1ドル＝156円83〜93銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1802〜12ドル、185円21〜31銭。米長期金利が上昇し、日米の金利差拡大を意識した円売りドル買いが優勢だった。