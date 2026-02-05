みずほ証券と楽天証券が２月中旬から、個人顧客の口座開設システムを共通化することがわかった。みずほ証券ではこれまで、口座開設の申し込みで入力内容が間違っていたり、証明書の画像が不鮮明だったりした場合に、郵送や対面で訂正が必要だったが、オンラインで完結できるようになる。両社は２０２２年から資本業務提携しており、システムの共通化で協業関係を深める。近く発表する。新システムは、ネット証券大手の楽天証券