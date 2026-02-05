プロレス界の“太陽神“Ｓａｒｅｅｅが３日、横浜市鶴見区の総持寺で節分の豆まきに参加した。尊敬するアントニオ猪木さんの墓所がある同寺。豆まきでは、元プロレスラーでタレントの佐々木健介＆北斗晶夫妻、俳優の西岡徳馬、タレントのせんだみつおらと「福は内」の掛け声と共に豆をまいた。今年ｈ、デビュー１５周年の記念イヤー。自身が主宰する「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ」が３月２２日に横浜武道館で１５周年記念大会を開