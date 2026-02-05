◎全国の天気関東や東海は広く晴れますが、西日本は雲が広がりやすく、九州は一部で雨の所もあるでしょう。北日本は天気が下り坂で、北海道や東北北部は、夜には広い範囲で雨や雪となりそうです。◎予想最高気温広く3月並みの陽気となるでしょう。前日より2〜3℃高い所が多く、関東から九州は15℃くらいまで上がる予想です。東京は14℃、福岡は16℃の予想です。仙台は12℃で3月下旬並み、青森は6℃で3月中旬並みでしょう。積雪の多