ロサンゼルス・クリッパーズ、ブルックリン・ネッツ、トロント・ラプターズは、クリス・ポールをラプターズへ送る3チーム間トレードに合意した模様。このトレードによりネッツは、オチャイ・アバジと2032年のラプターズの2巡目指名権、および現金を受け取る。現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。 なお、ラプターズはポールに対してチ&#