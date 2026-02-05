一緒にいて楽しい女性は魅力的ですが、その「楽しさ」の質によって、男性に与える印象は変わるもの。実際、冗談が多い女性と落ち着いた会話ができる女性とでは、男性が思い描く関係の深さや将来像に違いが生まれます。冗談が多いと“楽しい人”止まりになりやすい冗談が多い女性は場を明るくし、初対面や恋の初期では好印象を持たれやすい存在。ただ、会話が常に軽いトーンだと、男性に「本音が見えにくい」「真剣な話がしづらい」