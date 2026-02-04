郄島屋が、マーキュリアホールディングスの子会社であるマーキュリアインベストメントおよびマーキュリアアドバイザリーと協業し、「百年のれんプロジェクト」を発足した。【画像をもっと見る】同プロジェクトは、中小企業が有する伝統や技術、文化、歴史の保全と、未来産業の創造と成長支援を両立する新たな協業モデルとして立ち上げ。「これからの100年企業をめざす企業」に対して、経営戦略やブランド再構築戦略、資