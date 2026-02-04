彼氏とケンカになってしまった場合、なる早で関係修復しないと、仲直りは難しくなってしまうもの。そこで今回は、彼氏とのケンカ時に「やってはいけないこと」を紹介します。白黒つけようとするケンカ時に白黒つけようとするのは、どちらの主張が正しいか、どちらが正義かをはっきりさせようということですが、ケンカになった時点で、お互いに「自分の主張が正しい」「自分が正義」と思っている訳で、当然２人の気持ちは並行線のま