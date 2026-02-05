5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比変わらずの5万4520円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 56582.04円ボリンジャーバンド3σ 55410.16円ボリンジャーバンド2σ 54520.00円5日夜間取引終値 54293.36円4日日経平均株価現物終値 54238.28円ボリンジャーバンド1σ 53936.00円5日移動平均 53665.00円一目均衡表・転換線 530