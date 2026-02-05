5日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比39.5ポイント高の3702.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3805.41ポイントボリンジャーバンド3σ 3729.29ポイントボリンジャーバンド2σ 3702.50ポイント5日夜間取引終値 3655.58ポイント4日TOPIX現物終値 3653.16ポイントボリンジャーバンド1σ 3624.00ポイント5日移動平均 3607.