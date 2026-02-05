5日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント安の703ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 763.04ポイントボリンジャーバンド3σ 745.51ポイントボリンジャーバンド2σ 727.97ポイントボリンジャーバンド1σ 724.35ポイント200日移動平均 710.44ポイント25日移動平均 710.08ポイント4日東証グロ&