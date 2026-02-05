本日2月5日（木）よる7時から（※一部地域ではよる8時から）放送の「ぐるぐるナインティナイン 2時間SP」は、新企画「いらない服ピッタリ売ってゴチになります」と「木村佳乃&竹内涼真参戦ゴチ」の2本立て。「木村佳乃&竹内涼真参戦ゴチ」は、新メンバー・佐野勇斗（M!LK）と倉科カナを迎えての「ゴチ27」2戦目。周囲の反響を聞くと、佐野はメンバーから「（放送を）見て知ったから怒られた」という。倉科は小芝風花から「