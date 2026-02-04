お腹や下半身が重たく感じやすい大人世代は、脂肪だけでなく、冷えや巡りの低下が影響していることも少なくありません。そこで取り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【エーカパーダアドムカシュバーナアーサナ】。体幹で体を支えながら股関節を大きく使う動きで、お腹・脚・骨盤まわりをまとめて刺激できます。体を内側から温め、下半身の軽さを引き出しやすいポーズです。エーカパーダアドムカシュバーナアーサナ（１）四つん這いの