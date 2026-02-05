札幌市厚別区の路上で2026年2月4日、20代の女性が男に下半身を触られる不同意わいせつ事件がありました。男はその後、逃走しています。札幌市厚別区厚別中央1条3丁目の路上で4日午後9時45分ごろ、被害にあった女性から「下半身を触られた」と警察に通報がありました。現場は札幌市営地下鉄東西線・ひばりが丘駅近くの南郷通で、女性は帰宅途中でした。警察によりますと、女性は後ろを歩く男の気配に気づいていましたが、振り向いた