国内最高峰の女子バレーボールリーグ「SVリーグ」で熱戦を繰り広げ、神奈川県川崎市を本拠地とするNECレッドロケッツ川崎。その魅力を多角的に伝える応援番組「We love ROCKETS！」（ラブロケ）の2月分が放送中だ。 ラブロケは、2022-23、2023-24シーズンのVリーグ連覇、そしてSVリーグ初代シーズンで準優勝を果たしたNEC川崎の公式応援番組。コート上での真剣な表情