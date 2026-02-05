「NARUTO」テーマのユニホームが爆誕米大リーグのブルワーズと、日本の大人気アニメのコラボレーションが話題となっている。MLB公式Xは日本時間4日、「ブルワーズは8月5日のパイレーツ戦で、このNARUTOをテーマにしたユニホームを配布する」と発表。日本人ファンの間でも反響が広がっている。ユニホーム前面には藍色の複数の雲がプリントされ、背中には「NARUTO-ナルト-」の主人公「うずまきナルト」の躍動感あふれるイラスト