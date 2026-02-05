映画やドラマ、舞台で放つ圧倒的オーラと共に、バラエティ番組で見せる気さくな素顔も幅広い世代を惹きつけている俳優の名取裕子。主演を務めた “2時間サスペンス”の新たな可能性を追求する映画『テレビショッピングの女王青池春香の事件チャンネル』では、同ジャンルの魅力をたっぷりと体現。素人探偵役として躍動するほか、代表作である『吉原炎上』（87）を彷彿させる花魁姿も披露するなど、あらゆる見どころを提供して観