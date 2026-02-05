桜田ひよりと木戸大聖がダブル主演を務める映画『モブ子の恋』が、6月5日より全国公開されることが決定した。あわせて、“主人公じゃない”ふたりの恋の始まりを予感させる特報映像とメインビジュアルが解禁された。【動画】恋の始まりを予感させる『モブ子の恋』特報原作は、2017年より「月刊コミックゼノン」にて連載が開始され、現在はWEB漫画サイト「ゼノン編集部」で連載中の田村茜による同名漫画（ゼノンコミックス／コ