５６年コルティナダンペッツォ五輪で銀メダルを獲得し、冬季五輪初の日本人メダリストとなった猪谷（いがや）千春さん（９４）＝国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）名誉委員＝が、７０年ぶりのコルティナ開催となるミラノ・コルティナ五輪開幕を心待ちにしている。スキー・アルペンで五輪３大会に出場した９４歳のレジェンドスキーヤーは今月１日に当地入りし、２４日の帰国まで日本勢の活躍を見守る。（取材・構成岡島智哉）