巨人は５日、４年目の三塚琉生外野手が「左足関節捻挫」のため、都城の故障班に合流すると発表した。春季キャンプは２軍スタートとなっていた２１歳は、２日の練習中に負傷。３日に宮崎市内の病院を受診していた。昨季は２軍で持ち味の打力をアピールし、６月に支配下昇格。１軍では計１２打数無安打に終わったが、イースタン・リーグではチームトップの９本塁打を放った。１月は岡本和真内野手の自主トレに参加し「いい感じで