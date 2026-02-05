幼少期の対立関係が原因で、大人になっても嫉妬の感情を抱いたままになってしまうことも。年齢が近い同性であればある程比較されやすくその思いも複雑になりやすいそうです。今回は友人から聞いた妹との関係に悩んだ姉妹エピソードをご紹介します。 嫉妬は憧れ！？ 幼少期から姉に対立する妹！