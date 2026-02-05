ミュージシャンで俳優の石橋凌と女優の原田美枝子の娘でシンガー・ソングライターの優河（ゆうが）が最新ショットをアップし、反響を呼んでいる。４日までにインスタグラムで「２／２に３４歳になりました」と明かし、「３４年前の朝５時に大雪と地震の中、お母さんが頑張って産んでくれたんだなあ。産むってすごいし、産まれてくるってすごい。いつも子供の頃の写真見るとぎゅってしっかり、私の子！！って言ってるみたいに抱