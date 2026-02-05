町田の昌子源「自分じゃないですよね、何か。もう一人の自分的な感覚」FC町田ゼルビアのDF昌子源は昨季、キャプテンとしてクラブ初タイトルとなる天皇杯優勝へと導いた。個人としてもJ1リーグ全38試合にフルタイムで出場し、カップ戦を合わせると公式戦52試合中50試合に出場した鉄人ぶり。日本代表でワールドカップ（W杯）も経験した33歳に、インタビューで思いを聞いた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大／全3回の2回