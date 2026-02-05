韓国政府が米国の関税再引き上げを防ぐため相次いでハイレベルの当局者をワシントンDCに派遣し説得に出たが、米国の気流変化は感知されずにいる。米国の関税率引き上げに向けた官報掲載は事実上時間の問題という立場を固守し、韓国政府も「掲載阻止」から「実際の発効猶予」などを通じた時間稼ぎに対応のウエイトを移した雰囲気だ。先月29日に訪米した産業通商資源部の呂翰九（ヨ・ハング）通商交渉本部長はカウンターパートである