将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第3局が2月3、4の両日に東京都立川市の「オーベルジュ ときと」で行われ、挑戦者・永瀬拓矢九段（33）が藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）を相手に、衝撃的な“完勝”劇を演じた。解説を務めた千田翔太八段（28）は、そのあまりに圧倒的な内容に「完璧。永瀬九段の好局集があったら確実に入れたい一局」と最上級の賛辞を送った。【映像】解説者が絶賛