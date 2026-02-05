ウクライナの和平計画をめぐるアメリカとロシア、ウクライナによる2度目の三者協議が始まりました。3か国の代表団による協議は4日、UAE=アラブ首長国連邦の首都アブダビで始まりました。協議は先月に続き2度目で、アメリカからはウィットコフ特使やトランプ大統領の娘婿のクシュナー氏、ウクライナからはウメロフ国家安全保障・国防会議書記、ロシアからは軍参謀本部情報総局の総局長が出席しました。協議では、ロシアが求めるウク