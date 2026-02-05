【SVリーグ 女子オールスターゲームズ】TEAM NICHIKA 3ー0 TEAM YOSHINO（1月31日・GLION ARENA KOBE）【映像】金髪美女選手、見事なブロックでキラリ笑顔も女子バレーで、14人対14人というコート上に選手が入り乱れるカオスな戦いが繰り広げられた。なかなか決まらないラリーに見事終止符を打ち、注目を集めたのは金髪の美女選手だった。SVリーグのオールスターゲーム「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 K